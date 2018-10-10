2018-10-10T11:47:10+03:00
Общество

Юного рязанца будут судить за слишком близкие отношения со школьницей

Бурная любовь старшеклассников подпадает под статью УК РФ
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 октября прокуратура Рязанского района передала в суд дело в отношении 19-летнего местного жителя. Парня обвиняют по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», сообщает издательство «Пресса».

Два года назад юноша, еще учась в школе, подружился с 14-летней девушкой. Молодые люди начали встречаться, однако родители барышни были категорически против – девушке они запрещали общаться с возлюбленным, а последнего предупредили, что их дочь слишком молода для начала серьезных отношений.

Вмешалась в процесс и классная руководительница школьницы, которая предупреждала об уголовной ответственности и о возможных последствиях раннего начала половой жизни.

Разговоры молодым людям не помогли – они продолжали общаться. Да так плодотворно, что в феврале 2018 года девушка родила. Теперь, невзирая на обоюдное согласие молодых, парню грозит до 4 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ансамбль рязанского Торгового городка взяли под охрану
У рязанского пенсионера украли несколько велосипедов
В рязанской глубинке обчистили автомат мягких игрушек
За миллионный долг по зарплате директор рязанского предприятия заплатит крупный штраф
На рязанской станции скорой помощи сменился главврач
В Рязанской области рассчитывают возродить комбинат шелковых тканей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В Рязани женщина-автомобилист сбила пожилого велосипедиста
Через Рязань пустят два дневных столичных экспресса
Рязанец продал взятое в аренду оборудование
Поставщика молочки для рязанских детей уличили в нарушении техрегламентов
Пожар в рязанской Академии ФСИН потушили
Пожар в рязанской Академии ФСИН начался в аудитории юридического факультета
В Рязани загорелась Академия ФСИН
Улицу Радищева в Рязани перекроют на три недели
В среду в рязанском микрорайоне Кальное отключат холодную воду
Рязанская Автоколонна №1310 объяснила нестыковки расписания и реального графика
Рязанская область нацелилась на тесное сотрудничество с Израилем
Опрометчивое предложение девушке обернулось для рязанца гибелью