Юного рязанца будут судить за слишком близкие отношения со школьницей

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-10T11:47:10+03:00

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10 октября прокуратура Рязанского района передала в суд дело в отношении 19-летнего местного жителя. Парня обвиняют по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста», сообщает издательство «Пресса».

Два года назад юноша, еще учась в школе, подружился с 14-летней девушкой. Молодые люди начали встречаться, однако родители барышни были категорически против – девушке они запрещали общаться с возлюбленным, а последнего предупредили, что их дочь слишком молода для начала серьезных отношений.

Вмешалась в процесс и классная руководительница школьницы, которая предупреждала об уголовной ответственности и о возможных последствиях раннего начала половой жизни.

Разговоры молодым людям не помогли – они продолжали общаться. Да так плодотворно, что в феврале 2018 года девушка родила. Теперь, невзирая на обоюдное согласие молодых, парню грозит до 4 лет лишения свободы.