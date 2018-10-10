2018-10-10T10:56:48+03:00
Происшествия

В Рязани женщина-автомобилист сбила пожилого велосипедиста

Мужчина получил травмы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Во вторник, 9 октября около 10.45 в Рязани на улице Бирюзова произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

46-летняя женщина на автомобиле ВАЗ-21099 сбила 61-летнего велосипедиста, ехавшего параллельно. В результате мужчина получил травмы, с которыми обращался за помощью медиков.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 2 ДТП в которых 3 человека получили травмы. В регионе произошло 15 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 3807 нарушений ПДД, в том числе 6 фактов управления в пьяно виде.

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