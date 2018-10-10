Через Рязань пустят два дневных столичных экспресса

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-10T11:03:47+03:00

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Новые дневные поезда сообщением Москва – Тамбов и Москва – Липецк с декабря начнут делать остановки на вокзале Рязань-2, сообщает пресс-служба РЖД. Эти пассажирские составы будут курсировать через день. Общее время в пути каждого из них составит около 7 часов.

Так, поезд Москва – Тамбов стартует в сторону столицы 11 декабря в 7:15 и прибудет на Казанский вокзал в 14:08. В пути он сделает остановки в Мичуринске и Рязани (11:25). На следующий день, начав движение в 14:30, состав проследует в обратном направлении и вернется в Тамбов в 21:35, посетив Рязань в 17:08.

В среду, 12 декабря, в 7:40 из Липецка проложит путь экспресс Москва – Липецк. Останавливаться он будет 3 раза – в Грязях, Мичуринске и Рязани (11:25) – и прибудет в столицу в 14:08. А в четверг, стартуя с Казанского вокзала в 14:30, он отправится назад в Липецк (21:40), остановившись в Рязани в 17:08 - также, как и его «брат-близнец».

Составы, следующие в сторону Москвы, будут стоять в Рязани 25 минут, а вот в обратном направлении – всего 5.