2018-10-10T09:55:52+03:00
Происшествия

Рязанец продал взятое в аренду оборудование

Его действия расценили как мошенничество
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В Рязани вынесли приговор мужчине, обвинявшемуся в трех эпизодах мошенничества. Он взял в аренду две виброплиты и электрический генератор и не стал возвращать их владельцам.

- Спустя какое-то время он распорядился оборудованием по своему усмотрению (то есть продал его – Ред.), - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В результате 27-летнего подсудимого, который, по всей видимости, принял все меры для смягчения приговора, наказали 3 годами лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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