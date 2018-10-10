2018-10-10T09:10:12+03:00
Общество

Поставщика молочки для рязанских детей уличили в нарушении техрегламентов

Провинились и сами образовательные организации, куда продукция поступает
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области Росоптребнадзор отчитался о результатах проверок в сфере организации детского питания. Нарушения выявлялись как в образовательных учреждениях – детсадах, школах, колледжах, так и у производителей.

- За нарушения санитарного законодательства при организации питания детей в организованных коллективах составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, - говорится в релизе.

Кроме того, Роспотребнадзор возбудил 3 дела против поставщика молочки, причем не только за пренебрежение санитарными правилами и гигиеническими нормативами, но и за несоблюдение технических регламентов при производстве продукции.

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