Улицу Радищева в Рязани перекроют на три недели

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-09T19:05:58+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что движение по улице Радищева в районе дома №5 будет перекрыто с 10.00 10 октября до 24.00 31 октября. Неудобства связаны с капитальным ремонтом теплотрассы.

На время проведения работ установят предписывающие дорожные знаки, а также огородят местно согласно действующим нормативам.

Городская администрация просит автомобилситов учитывать данную информацию при планировании маршрутов.