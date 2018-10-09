Улицу Радищева в Рязани перекроют на три недели
Неудобства связаны с капитальным ремонтом теплотрассы
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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что движение по улице Радищева в районе дома №5 будет перекрыто с 10.00 10 октября до 24.00 31 октября. Неудобства связаны с капитальным ремонтом теплотрассы.
На время проведения работ установят предписывающие дорожные знаки, а также огородят местно согласно действующим нормативам.
Городская администрация просит автомобилситов учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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