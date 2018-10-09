В среду в рязанском микрорайоне Кальное отключат холодную воду
Неудобства связаны с заменой задвижки
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Пресс-служба администрации Рязани сообщает, что в среду, 10 октября, с 9.00 до 17.00 будет отключена холодная вода. МП «Водоканал» уточняет – неудобства связаны с заменой задвижки на улице Кальная в районе дома №38. Холодная вода не будет поступать по следующим адресам:
- улица Кальная, дома №№ 34, 38, 75, 77
- улица Быстрецкая, дома №№ 9 и 9 корпус 1.
Коммунальщики приносит извинения за временные неудобства.
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