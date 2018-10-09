Рязанская область нацелилась на тесное сотрудничество с Израилем
Рязанская область надеется на тесное сотрудничество с Израилем. Об этом 9 октября заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тель-Авиве.
Перспективным направлением взаимодействия глава региона назвал здравоохранение, в частности развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Также отмечена перспектива использования передового опыта израильских агропромышленных холдингов и продолжение совместной работы в сфере промышленности. Уже достигли договоренности о поставках в 2019 году приборов АО «Плазма».
- Мы надеемся на тесное сотрудничество с Израилем, и будем оказывать предприятиям все возможное содействие, - отметил Николай Любимов.
Как заверил зампред Правительства России Максим Акимов, Рязанская область входит в число трех субъектов РФ, которая наиболее эффективно и плодотворно сотрудничают с Израилем. В свою очередь Николай Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона. Рязанские предприятия экспортируют в Израиль кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы. Импорт представлен средствами защиты растений, радиоаппаратурой, медицинскими изделиями.
- Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов, - подчеркнул губернатор.
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