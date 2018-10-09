2018-10-09T17:50:24+03:00
Общество

Рязанская область нацелилась на тесное сотрудничество с Израилем

Регион входит в тройку субъектов РФ, которые наиболее эффективно сотрудничают со страной
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязанская область надеется на тесное сотрудничество с Израилем. Об этом 9 октября заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов на заседании Смешанной Российско-Израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Тель-Авиве.

Перспективным направлением взаимодействия глава региона назвал здравоохранение, в частности развитие высокотехнологичной медицинской помощи. Также отмечена перспектива использования передового опыта израильских агропромышленных холдингов и продолжение совместной работы в сфере промышленности. Уже достигли договоренности о поставках в 2019 году приборов АО «Плазма».

- Мы надеемся на тесное сотрудничество с Израилем, и будем оказывать предприятиям все возможное содействие, - отметил Николай Любимов.

Как заверил зампред Правительства России Максим Акимов, Рязанская область входит в число трех субъектов РФ, которая наиболее эффективно и плодотворно сотрудничают с Израилем. В свою очередь Николай Любимов назвал Израиль одним из приоритетных зарубежных партнеров региона. Рязанские предприятия экспортируют в Израиль кровельные материалы, теплоизоляцию, битумные смеси, изделия из керамики и стекла, продукты, телекоммуникационное оборудование, коммутирующие приборы. Импорт представлен средствами защиты растений, радиоаппаратурой, медицинскими изделиями.

- Израиль интересен нам не только как торговый контрагент, но и как потенциальный инвестор и партнер для осуществления совместных проектов, - подчеркнул губернатор.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани загорелась Академия ФСИН
Улицу Радищева в Рязани перекроют на три недели
В среду в рязанском микрорайоне Кальное отключат холодную воду
Рязанская Автоколонна №1310 объяснила нестыковки расписания и реального графика
Опрометчивое предложение девушке обернулось для рязанца гибелью
Рязанка, порезавшая своего сожителя, получила условный срок
В Рязанской области загорелась зерносушилка
Рязанская область снабжает тетрадями пять стран
В восьми районах Рязанской области закроют кабинки «Задай вопрос губернатору»
Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»
Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом
Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник
В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры
В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона
Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа
В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред
Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей
Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам
В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль
На пожаре в Рязани спасли 38-летнюю женщину
В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок
Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов