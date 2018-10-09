Опрометчивое предложение девушке обернулось для рязанца гибелью

СЕГОДНЯ 17:33 2018-10-09T17:40:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Московский МСО города Рязань СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 21-летнего парня. Молодой человек обвиняется в «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (опасного для жизни, с особой жестокостью), повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Установлено, что вечером 29 июля этого года на улице Сельских Строителей в Рязани компания молодых людей распивала спиртное. По время «застолья» один из участников сказал девушке о своей симпатии и предложил интимную близость. Девушка в это время встречалась с другом обвиняемого, поэтому слова о близости сильно разозлили его. 21-летний парень жестко избил товарища. От полученных травм потерпевший спустя какое-то время скончался.

В настоящее время дело направлено в суд.