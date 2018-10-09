В Рязанской области загорелась зерносушилка

СЕГОДНЯ 16:57 2018-10-09T17:00:17+03:00

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Во вторник, 9 октября, в 7.34 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Дроково Кораблинского района. Как сообщает издательство «Пресса», загорелась зерносушилка. Очевидцы утверждают, что возгорание началось с вентилятора, затем огонь перекинулся в каналы, где в это время сушилась партия семечек подсолнечника – примерно 15 кубов продукта.

Оператор сушилки, увидев дым, отключил горелку. Рабочие сгрузили семечки в кузов грузовика, а затем приступили к тушению. Пожарные пролили сушилку десятью тоннами воды.

Пламя повредило вентилятор и электропроводку. Площадь пожара составила три квадратных метра.

На ликвидацию ЧП выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.