2018-10-09T16:56:26+03:00
Экономика

Рязанская область снабжает тетрадями пять стран

Большая часть импорта идет в Беларусь и Казахстан
Мария БЛИНОВА
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В январе-июле 2018 года Рязанская область экспортировала тетради в пять стран мира, сообщает портал rusexporter.ru. Общая стоимость товара более $475 тысяч, вес – почти 300 тонн. По сравнению с первыми семи месяцами 2017-го и стоимость, и объем экспорта тетрадей из рязанского региона выросли на 12%.

Большая часть товара, а именно 40%, поступает в Беларусь. Еще 39% идут в Казахстан, 12% в Украину, 7% в Киргизию и 2% в Армению.

От общероссийского экспорта тетрадей в самой Рязанской области в январе-июле осталось 6% на сумму $8,2 миллионов.

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