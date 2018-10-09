Рязанка, порезавшая своего сожителя, получила условный срок

СЕГОДНЯ 17:05 2018-10-09T17:05:31+03:00

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Сасовский райсуд вынес приговор женщине, ранившей своего сожителя. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Вечером 13 июня в комнате общежития города Сасова поссорились живущие вместе мужчина и женщина. После непродолжительной перепалки пара перешла к взаимным угрозам. Тогда мужчина взял нож, приставил его к своему животу и предложил подруге привести угрозы в действие. В ответ разгоряченная алкоголем женщина ударила его по кистям рук и лезвие ножа, войдя в тело, повредило толстую кишку.

На процессе дама полностью признала свою вину и раскаялась. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.