Рязанка, порезавшая своего сожителя, получила условный срок
Сасовский райсуд вынес приговор женщине, ранившей своего сожителя. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Вечером 13 июня в комнате общежития города Сасова поссорились живущие вместе мужчина и женщина. После непродолжительной перепалки пара перешла к взаимным угрозам. Тогда мужчина взял нож, приставил его к своему животу и предложил подруге привести угрозы в действие. В ответ разгоряченная алкоголем женщина ударила его по кистям рук и лезвие ножа, войдя в тело, повредило толстую кишку.
На процессе дама полностью признала свою вину и раскаялась. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.