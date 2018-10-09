2018-10-09T17:05:31+03:00
Происшествия

Рязанка, порезавшая своего сожителя, получила условный срок

Сасовский райсуд рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сасовский райсуд вынес приговор женщине, ранившей своего сожителя. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Вечером 13 июня в комнате общежития города Сасова поссорились живущие вместе мужчина и женщина. После непродолжительной перепалки пара перешла к взаимным угрозам. Тогда мужчина взял нож, приставил его к своему животу и предложил подруге привести угрозы в действие. В ответ разгоряченная алкоголем женщина ударила его по кистям рук и лезвие ножа, войдя в тело, повредило толстую кишку.

На процессе дама полностью признала свою вину и раскаялась. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани загорелась Академия ФСИН
Улицу Радищева в Рязани перекроют на три недели
В среду в рязанском микрорайоне Кальное отключат холодную воду
Рязанская Автоколонна №1310 объяснила нестыковки расписания и реального графика
Рязанская область нацелилась на тесное сотрудничество с Израилем
Опрометчивое предложение девушке обернулось для рязанца гибелью
В Рязанской области загорелась зерносушилка
Рязанская область снабжает тетрадями пять стран
В восьми районах Рязанской области закроют кабинки «Задай вопрос губернатору»
Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»
Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом
Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник
В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры
В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона
Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа
В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред
Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей
Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам
В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль
На пожаре в Рязани спасли 38-летнюю женщину
В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок
Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов