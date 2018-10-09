2018-10-09T15:55:00+03:00
Общество

Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»

Учеба в профильных классах является первой ступенью корпоративной программы непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие»
Роман КАРПОВ
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ФОТО: РНПКФОТО: РНПК
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Ученики профильных десятого и одиннадцатого «Роснефть­классов» влились в дружную семью нефтяников и прошли настоящее «боевое крещение» на командообразующем семинаре «Лестница к успеху». Во время мероприятия школьники приняли участие в обучающих тренингах, деловых играх и творческих конкурсах. Получили знания об основных профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть», о корпоративных ценностях, научились принимать решения по выбору профессии.

Семинар «Лестница к успеху» стал ярким мероприятием в начале учебного года, превратив коллектив одноклассников в настоящую команду, а самых обычных школьников — в будущих профессионалов, которые уже определились с жизненными и карьерными перспективами.

Учеба в специально организованных профильных классах является в НК «Роснефть» первой ступенью программы непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие», которая направлена на обеспечение притока в компанию высокообразованной молодежи. В 2018 году в Рязани состоялся третий набор в «Роснефть­класс», где обучаются 16 старшеклассников.

Важная составляющая обучения - мотивирование учащихся к получению образования в технических вузах по профильным для компании направлениям подготовки. Для этого проводятся экскурсии в АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», встречи с молодыми специалистами и ветеранами, выездные семинары и многое другое.

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