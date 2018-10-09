2018-10-09T15:04:29+03:00
Общество

Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник

В регионе работает более полутысячи отделения почтовой связи
Мария БЛИНОВА
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9 октября ежегодно отмечается Всемирный день почты: в 1874 году именно в этот день был создан Всемирный почтовый союз, одной из 22 стран-основательниц которого стала Россия.

Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране: 42 тысячи отделений, объединяющих один из самых больших трудовых коллективов России – около 350 тысяч сотрудников. В логистической инфраструктуре собственные складские мощности, логистические центры, два магистральных самолета ТУ-204С-100, около 17 тысяч автомобилей и более 700 собственных железнодорожных вагонов.

Рязанская почта оказывает услуги на всей территории области, в регионе работает 10 почтамтов и 554 отделения почтовой связи. Ежедневно 112 автомобилей по перевозке почтовых отправлений выходят на 186 маршрутов, общей протяженностью 14 тысяч километров.

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