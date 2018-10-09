2018-10-09T14:16:21+03:00
Общество

В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры

Подешевела капуста и морковь
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Со 2 по 8 октября в Рязани на 6,8% подешевела белокочанная капуста и на 11,2% подорожали свежие огурцы. О ценовой ситуации на потребительском рынке сообщили в управлении экономического развития администрации города.

Снижение цен также отмечено на морковь (на 5,6%), репчатый лук (на 1,2%), поваренную соль (на 1,1%).

Значительно увеличились цены не только на огурцы, но и на свежие помидоры (на 9,0%). Незначительно подорожали охлажденные и мороженые куры, сливочное масло, куриные яйца, сахар-песок, подсолнечное масло и вермишель.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»
Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом
Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник
В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона
Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа
В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред
Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей
Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам
В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль
На пожаре в Рязани спасли 38-летнюю женщину
В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок
Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов