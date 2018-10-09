В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-09T14:16:21+03:00

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Со 2 по 8 октября в Рязани на 6,8% подешевела белокочанная капуста и на 11,2% подорожали свежие огурцы. О ценовой ситуации на потребительском рынке сообщили в управлении экономического развития администрации города.

Снижение цен также отмечено на морковь (на 5,6%), репчатый лук (на 1,2%), поваренную соль (на 1,1%).

Значительно увеличились цены не только на огурцы, но и на свежие помидоры (на 9,0%). Незначительно подорожали охлажденные и мороженые куры, сливочное масло, куриные яйца, сахар-песок, подсолнечное масло и вермишель.