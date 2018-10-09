2018-10-09T13:45:19+03:00
Общество

В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона

Святыни будут в Крестовоздвиженском храме с 18 октября по 4 декабря
Анастасия КУДРЯШОВА
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В Крестовоздвиженский храм в микрорайоне Дашково-Песочня в Рязани привезут частицы мощей святителя Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона. Об этом сообщили в пресс-службе Рязанской епархии.

Мощи святителя Николая Чудотворца будут находиться в храме с 18 октября по 1 ноября. Ковчег со святыней доставят из Иоанно-Богословского монастыря.

15 ноября в храм привезут еще одну святыню - частицу мощей великомученика и целителя Пантелеимона. Поклониться мощам можно будет до 4 декабря.

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