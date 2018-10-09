Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-09T13:33:19+03:00

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В Касимовском районе заблудился грибник. Издательство «Пресса» сообщает, что в Следственный комитет обратился местный житель, который сообщил об исчезновении своего 55-летнего отца. Куда и зачем отправился пожилой мужчина, его сыну было не известно. Следователи уже готовы были организовать по факту исчезновения проверку, как вдруг потерявшийся касимовец нашелся.

Выяснилось, что мужчина отправился в лес за грибами в районе деревни Селищи, но потеряв ориентацию, заблудился. Сутки потребовалось ему, чтобы самостоятельно выбраться к дому. Как отмечает издательство, в медицинской и психологической помощи мужчина после проведенной в лесу ночи не нуждался.