Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Касимовском районе заблудился грибник. Издательство «Пресса» сообщает, что в Следственный комитет обратился местный житель, который сообщил об исчезновении своего 55-летнего отца. Куда и зачем отправился пожилой мужчина, его сыну было не известно. Следователи уже готовы были организовать по факту исчезновения проверку, как вдруг потерявшийся касимовец нашелся.
Выяснилось, что мужчина отправился в лес за грибами в районе деревни Селищи, но потеряв ориентацию, заблудился. Сутки потребовалось ему, чтобы самостоятельно выбраться к дому. Как отмечает издательство, в медицинской и психологической помощи мужчина после проведенной в лесу ночи не нуждался.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»