2018-10-09T12:59:00+03:00
Общество

В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа

Общая сумма взысканий превысила 242 тысячи рублей
Константин МОГИЛИН
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С начала 2018 года в Рязани за размещение отходов в непредназначенных для этого местах поплатились 62 нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Общая сумма наложенных за такие нарушния штрафов составила чуть более 242 тысяч рублей.

Городские власти отметили, что пользоваться чужими контейнерными площадками (принадлежащими другим домам или организациям), как и выбрасывать мусор где попало, запрещено.

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