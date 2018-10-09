В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-09T12:10:42+03:00

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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия провела внеплановую проверку хода реставрации памятника федерального значения – одного из корпусов ансамбля «Гостиного двора» (Рязань, ул. Ленина, 31). Объект недавно был передан в долгосрочную аренду частному собственнику – ИП Новикова И.Ю. при условии полной реставрации памятника. Результаты проверки привели чиновников в ужас.

Выяснилось, что подрядчик ООО «Рязаньреставрация», имеющий лицензию на осуществление реставрационных работ, на объекте не работает. Вместо этого для проведения ремонта арендатор привлек неизвестных лиц. Неквалифицированные и не понимающие ответственности рабочие нанесли следующий вред:

- полностью разобраны кровля, стропильная конструкция, чердачное перекрытие;

- устроены новые монолитные перекрытия;

- часть стен (внешние и внутренние) разобраны и устроены новые;

- все дверные и оконные заполнения демонтированы, прорублен новый дверной проем на боковом фасаде. На дворовом фасаде прорублено два оконных проема и одно окно на первом этаже заложено. На втором этаже два оконных проема растесаны.

Сотрудники Госинспекции отмечают, что памятнику причинен значительный вред, во многом утрачена его подлинность.

В настоящее время по результатам проверки в региональное министерство имущественных и земельных отношений направлено обращение о необходимости расторжения договора аренды с недобросовестным пользователем. Также документы направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ».