Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:54 2018-10-09T12:10:34+03:00

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В Скопине рассмотрят дело о мошенничестве и вымогательстве. Несудимый мужчина методами запугивания и обмана заработал 180 тысяч рублей, и теперь, если его вина будет доказана, ответит за свои преступления.

Одним из потерпевших стал его знакомый:

- Угрожая применением насилия и уничтожением имущества, подсудимый потребовал у него 150000 рублей якобы для возмещения части потраченных на адвоката средств, - говорится в релизе.

По какой причине именно этому человеку предъявлено такое требование, в пресс-службе суда пояснить не смогли.

Дважды предполагаемый преступник действовал под видом полицейского. В первом случае он стребовал 5000 с женщины, якобы незаконно обналичившей материнский капитал, во втором – 25000 рублей с предпринимателя, через чью организацию якобы криминальным способом выводились деньги.

Судебное заседание по делу состоится 17 октября.