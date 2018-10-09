В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль
ЧП произошло на улице Шереметьевской
Фото: соцсети.
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Вечером в понедельник, 8 октября, в 21.55 на пульт дежурного поступило сообщение в пожаре в микрорайоне Песочня на улице Шереметьевской. Горел автомобиль Hyundai Solaris. Огонь повредил моторный отсек автомобиля. Вскоре после приезда пожарной команды пламя было потушено.
В настоящее время устанавливаются причина пожара и причиненный им ущерб.
На ликвидацию ЧП выезжал один пожарный автомобиль и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
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