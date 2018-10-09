2018-10-09T11:07:33+03:00
Происшествия

В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль

ЧП произошло на улице Шереметьевской
Поделиться:
Фото: соцсети.Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 8 октября, в 21.55 на пульт дежурного поступило сообщение в пожаре в микрорайоне Песочня на улице Шереметьевской. Горел автомобиль Hyundai Solaris. Огонь повредил моторный отсек автомобиля. Вскоре после приезда пожарной команды пламя было потушено.

В настоящее время устанавливаются причина пожара и причиненный им ущерб.

На ликвидацию ЧП выезжал один пожарный автомобиль и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»
Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом
Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник
В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры
В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона
Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа
В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред
Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей
Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам
На пожаре в Рязани спасли 38-летнюю женщину
В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок
Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов