2018-10-09T11:19:57+03:00
Происшествия

Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам

Теперь мужчину ждут суд и наказание по уголовной статье
Константин МОГИЛИН
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Полицейские раскрыли угон автомобиля, о котором не знал даже его владелец. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился мужчина, случайно заметивший автомобиль ВАЗ-2115, принадлежащий его знакомому. При этом за рулем находился абсолютно посторонний человек. Правоохранители связались с 31-летним владельцем транспорта, который пояснил, что накануне сдал автомобиль в сервис на покраску.

Выяснилось, что сотрудник автосервиса воспользовался ситуацией и отправился на чужой машине по своим делам. Хоть он и вернул автомобиль на место, в его действиях усмотрели уголовное преступление.

Подозреваемый ответит по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения», по которой предусмотрен крупный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

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