2018-10-09T10:46:30+03:00
Происшествия

В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок

Девочке потребовалась помощь врачей
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской областиФото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области
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8 октября около 7.50 в Рязани произошла авария – «ВАЗ-2109» и Opel Astra столкнулись на регулируемом перекрестке улиц Советской армии и Новоселов, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации авария произошла из-за нарушения требований сигнала светофора одним из участников. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения. В ДТП пострадала 6-летняя пассажирка отечественного авто, ей оказали медицинскую помощь.

За прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано 8 ДТП, в которых один человек погиб и 10 получили травмы. В регионе произошло 21 авария с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 6007 нарушений ПДД, в том числе 8 фактов управления в пьяном виде.

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