Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
На Казанском направлении железной дороги на три дня изменят расписание электричек, в том числе полностью исключив из графика ряд поездов, сообщает пресс-служба «ЦППК».
Расписание поменяют из-за капитального ремонта второго пути на перегоне Щурово – Голутвин. В результате с 16 по 18 октября дня отменят поезда:
– 6003 Рязань-1 – Голутвин. Время отправления – 6:15
– 6014 Голутвин – Рязань-1. Время отправления – 8:10
– 7043 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Время отправления – 11:47
– 7045 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Время отправления – 16:40
– 7044 Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1. Время отправления – 18:20
– 6013 Рязань-1 – Голутвин. Время отправления – 18:36
– 6028 Голутвин – Рязань-1. Время отправления – 20:30.
Полный график изменений, включающий расписание поездов между столицей и станцией Голутвин – здесь.