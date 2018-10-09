Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек

СЕГОДНЯ 10:02 2018-10-09T10:03:25+03:00

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На Казанском направлении железной дороги на три дня изменят расписание электричек, в том числе полностью исключив из графика ряд поездов, сообщает пресс-служба «ЦППК».

Расписание поменяют из-за капитального ремонта второго пути на перегоне Щурово – Голутвин. В результате с 16 по 18 октября дня отменят поезда:

– 6003 Рязань-1 – Голутвин. Время отправления – 6:15

– 6014 Голутвин – Рязань-1. Время отправления – 8:10

– 7043 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Время отправления – 11:47

– 7045 Рязань-1 – Москва (Казанский вокзал). Время отправления – 16:40

– 7044 Москва (Казанский вокзал) – Рязань-1. Время отправления – 18:20

– 6013 Рязань-1 – Голутвин. Время отправления – 18:36

– 6028 Голутвин – Рязань-1. Время отправления – 20:30.

Полный график изменений, включающий расписание поездов между столицей и станцией Голутвин – здесь.