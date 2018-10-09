2018-10-09T09:15:10+03:00
Общество

Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов

Шоу посетили 250 школьников
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В минувшую субботу, 6 октября, в Рязани прошла благотворительная акция «Доктор Цирк», инициированная ФКП «РОСГОСЦИРК», директором Рязанского цирка Тамарой Бортниковой и представителями общественных организаций города.

Благодаря акции шоу на льду «Айсберг» посмотрели 250 детей с ограниченными возможностями здоровья.

После представления Рязанский цирк, детские фонды и НКО города и области заключили соглашение о сотрудничестве.

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