Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов
Шоу посетили 250 школьников
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В минувшую субботу, 6 октября, в Рязани прошла благотворительная акция «Доктор Цирк», инициированная ФКП «РОСГОСЦИРК», директором Рязанского цирка Тамарой Бортниковой и представителями общественных организаций города.
Благодаря акции шоу на льду «Айсберг» посмотрели 250 детей с ограниченными возможностями здоровья.
После представления Рязанский цирк, детские фонды и НКО города и области заключили соглашение о сотрудничестве.