2018-10-09T09:01:30+03:00
Происшествия

На улице Татарской в Рязани сгорел деревянный дом

В МЧС сообщили, что там никто не жил
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Фото: vk.com/rznnews62Фото: vk.com/rznnews62
Изменить размер текста:

Вечером 8 октября в Рязани случился пожар на улице Татарской. Многочисленные фотографии с места происшествия горожане разместили в соцсетях. Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области успокоила – в загоревшемся одноэтажном деревянном доме никто не жил.

- На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы, - говорится в сообщении.

Вызов с информацией о возгорании поступил диспетчеру в 19.28. К счастью, никто не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Для рязанских учеников «Роснефть­классов» провели семинар «Лестница к успеху»
Компания, построившая в Рязани ЖК «Вертикаль», может стать банкротом
Рязанские почтальоны отмечают профессиональный праздник
В Рязани резко поднялись цены на свежие огурцы и помидоры
В Рязань привезут частицы мощей Николая Чудотворца и великомученика Пантелеимона
Рязанский грибник, потеряв ориентацию, сутки блуждал в лесу
В Рязани за несанкционированную свалку мусора выписано 62 штрафа
В Рязани арендатор, взявший в пользование памятник федерального значения, нанес зданию непоправимый вред
Рязанца будут судить за мошенничество и вымогательство на 180 тысяч рублей
Работник рязанского автосервиса уехал на чужой машине по своим делам
В рязанском спальном микрорайоне сгорел автомобиль
На пожаре в Рязани спасли 38-летнюю женщину
В ДТП на рязанском перекрестке пострадал ребенок
Между Рязанью и Москвой на три дня отменят несколько электричек
Россельхозбанк принял участие в празднике урожая
Рязанский цирк устроил бесплатное представление для детей-инвалидов