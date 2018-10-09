На улице Татарской в Рязани сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-09T09:01:30+03:00

В МЧС сообщили, что там никто не жил

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Вечером 8 октября в Рязани случился пожар на улице Татарской. Многочисленные фотографии с места происшествия горожане разместили в соцсетях. Пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области успокоила – в загоревшемся одноэтажном деревянном доме никто не жил.

- На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы, - говорится в сообщении.

Вызов с информацией о возгорании поступил диспетчеру в 19.28. К счастью, никто не пострадал.