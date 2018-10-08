2018-10-08T19:10:59+03:00
Происшествия

В рязанской деревне хозяин забил насмерть своего гостя металлическим штырем

Убийство произошло в Шацком районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Сасовский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 42-летнего жителя Шацкого района по статье «Убийство».

Установлено, что 26 апреля 2018 года в шацкой деревне Студеновка двое мужчин распивали спиртное. Как это часто бывает в подобных ситуациях, распитие спиртного закончилось ссорой. 49-летний мужчина нецензурно обратился в адрес хозяина дома, ударил его и бросил в его сторону ножом. В ответ хозяин избил гостя металлическим штырем, который использовался в качестве дверной задвижки. Потерпевший от полученных травм скончался.

В настоящее время дело направлено в суд.

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