В Рязанской области при ремонте крыш залило десятки квартир

СЕГОДНЯ 17:29 2018-10-08T17:29:26+03:00

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В Рязани и Шиловском районе в ходе капитального ремонта кровли залило десятки квартир. Нарушения допустили ООО «АЭМ» и МП «РСУ № 1».

Осадки проникли через крыши, раскрытые подрядчиками. Ущерб нанесен рязанцам, собственникам жилья в домах по адресам: ул. Октябрьская, д. 2,8,26,22/24,30/17, ул. Медицинская, д.14,18,20,22.

На улице Советской в Шилове (дома №№2 и 8), а также на улице Новой в поселке Лесной (дом №16) потоп случился в общей сложности в 23 квартирах.

Кроме того, на Октябрьской, 26 в Рязани ООО «АЭМ», проводя работы, повредило верхний розлив системы отопления и электропроводку на чердаке.

Такая информация содержится в отчете жилинспекции о проверках, проведенных с 1 по 5 октября.