Ударивший полицейского рязанец отделался небольшим штрафом

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-08T17:34:22+03:00

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Шиловский районый суд вынес приговор местному жителю, ударившему полицейского. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.

Во время процесса установлено, что патрульный остановил пьяного на вид мужчину, но вместо того, чтобы проследовать в служебный автомобиль, тот несколько раз руками ударил полицейского. Сильных травм сотрудник в стычке не получил, однако само по себе насилие в отношении правоохранителя, да еще во время исполнения им служебных обязанностей, считается серьезным преступлением.

Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет. Тем не менее суд назначил штраф в 10 тысяч рублей.