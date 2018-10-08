Ударивший полицейского рязанец отделался небольшим штрафом
Суд был благосклонен к нарушителю, устроившему пьяную потасовку
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Шиловский районый суд вынес приговор местному жителю, ударившему полицейского. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.
Во время процесса установлено, что патрульный остановил пьяного на вид мужчину, но вместо того, чтобы проследовать в служебный автомобиль, тот несколько раз руками ударил полицейского. Сильных травм сотрудник в стычке не получил, однако само по себе насилие в отношении правоохранителя, да еще во время исполнения им служебных обязанностей, считается серьезным преступлением.
Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 5 лет. Тем не менее суд назначил штраф в 10 тысяч рублей.