В Рязани перекроют улицу Электрозаводскую
Неудобства связаны с ремонтом теплотрассы
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Пресс-служба администрации Рязани, сообщает, что со вторника, 9 октября, с девяти часов утра будет закрыто движение транспорта на улице Электрозаводской в районе школы №14. Неудобства для автомобилистов и пешеходов связаны с ремонтом теплотрассы. Сообщается, что работы предполагается закончить в понедельник, 15 октября.
На время работ на Электрозаводской установят предписывающие дорожные знаки. Место работ огородят согласно действующим нормативам.
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