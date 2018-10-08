В Рязани перекроют улицу Электрозаводскую

СЕГОДНЯ 16:33 2018-10-08T16:37:41+03:00

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Пресс-служба администрации Рязани, сообщает, что со вторника, 9 октября, с девяти часов утра будет закрыто движение транспорта на улице Электрозаводской в районе школы №14. Неудобства для автомобилистов и пешеходов связаны с ремонтом теплотрассы. Сообщается, что работы предполагается закончить в понедельник, 15 октября.

На время работ на Электрозаводской установят предписывающие дорожные знаки. Место работ огородят согласно действующим нормативам.