2018-10-08T16:14:52+03:00
Звезды

Рязанская филармония приглашает на концерт Александра Розенбаума

Выступление состоится в середине следующей недели
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В среду, 17 октября Рязанская филармония приглашает на концерт Александра Розенбаума. Заслуженный и по-настоящему народный артист России выступит перед жителями города со своими не стареющими и всеми любимыми песнями.

– Александр Розенбаум из плеяды тех редких артистов, которые умеют держать внимание публики в течение всего выступления. На одном дыхании зрители слушают его в течение двух часов и требуют снова на бис! Каждый из почитателей творчества Александра Яковлевича находит в его репертуаре свои песни, но есть среди них и те, которые, бесспорно, стали всенародными, – говорится в сообщении организаторов.

Начало в 19.00. Подробности и билеты на сайте rzn.kassy.ru

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