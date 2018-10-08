Золотая середина. Рязань заняла 51 место из 100 в рейтинге зарплат

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-08T16:04:13+03:00

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Рязань заняла 51 строчку в рейтинге зарплат в ста крупнейших городах России. Если верить результатам исследования, то в среднем рязанцы получают 33,5 тысячи рублей в месяц.

Самые высокие доходы, по данным исследования РИА Новости, зафиксированы в Салехарде (90,54 тыс. руб.), Южно-Сахалинске (81,7 тыс. руб.), Сургуте (77,26 тыс. руб.), Москве (71,77 тыс. руб.) и Ханты-Мансийске (66,5 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области (24,91 тыс. руб.), Черкесске (25,2 тыс. руб.), Севастополе (25,7 тыс. руб.), Махачкале (27,89 тыс. руб.) и Нальчике (25,96 тыс. руб.).

Также эксперты сопоставили размер средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, при этом, чем выше число, тем зажиточней город. У Рязани этот показатель составляет 1,98.