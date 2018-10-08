2018-10-08T16:04:13+03:00
Общество

Золотая середина. Рязань заняла 51 место из 100 в рейтинге зарплат

По мнению социологов, средний доход рязанцев составляет 33,5 тысячи рублей
Анастасия КУДРЯШОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рязань заняла 51 строчку в рейтинге зарплат в ста крупнейших городах России. Если верить результатам исследования, то в среднем рязанцы получают 33,5 тысячи рублей в месяц.

Самые высокие доходы, по данным исследования РИА Новости, зафиксированы в Салехарде (90,54 тыс. руб.), Южно-Сахалинске (81,7 тыс. руб.), Сургуте (77,26 тыс. руб.), Москве (71,77 тыс. руб.) и Ханты-Мансийске (66,5 тыс. руб.). Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области (24,91 тыс. руб.), Черкесске (25,2 тыс. руб.), Севастополе (25,7 тыс. руб.), Махачкале (27,89 тыс. руб.) и Нальчике (25,96 тыс. руб.).

Также эксперты сопоставили размер средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58, при этом, чем выше число, тем зажиточней город. У Рязани этот показатель составляет 1,98.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани перекроют улицу Электрозаводскую
Рязанская филармония приглашает на концерт Александра Розенбаума
Рязанцам показали пилу с 1,5-метровым полотном
Рязанские следователи направили в суд дело об укрывательстве убийства
В Рязанской области начали ремонт межрайонной дороги
Момент ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии в Рязани попал на видеокамеру
Спящего рязанца до смерти забили ногами
В рязанском храме открыли воскресную школу для взрослых
Пожар в рязанском райцентре уничтожил три дома
В спальном районе Рязани иномарка сбила 17-летнюю девушку
В Рязани на 12 часов закроют Северный обход
В аварии на рязанской дороге пострадали пять человек
Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг
В отделениях МФЦ Рязани появилась новая услуга