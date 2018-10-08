2018-10-08T15:34:13+03:00
Общество

Рязанцам показали пилу с 1,5-метровым полотном

Чудо агрегат привезли на первый в регионе масштабный тематический форум
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса»Фото: Издательство «Пресса»
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5 октября в Касимовском районе прошла Всероссийская акция «Живи, лес!», в рамках которой в Рязанской области впервые прошел масштабный форум «День леса», сообщает издательство «Пресса».

На форум приехали работники лесничеств и отделений «Пожлеса» из районов области, регионального минсельхоза, агротехнологического университета им. П.А. Костычева, а также сотрудники Департамента лесного хозяйства по ЦФО и из Российского центра защиты леса. Специалисты обсудили вопросы лесовосстановления, мониторинг и работу по борьбе с вредителями леса.

Позже участники форума изучили технику и материалы, представленные на выставке дистрибьютором фирмы ручных инструментов. Среди самых интересных экспонатов – бензопила с полутораметровым полотном, с помощью которой дерево толщиной в 3 метра можно повалить крайне быстро.

На выставке свое мастерство показал скульптор Юрия Мистрюков, который вырезал скульптуры из дерева, орудуя обычной бензопилой. А в мобильном пункте обучения операторов желающие опробовали строительную технику.

Под финал форума его участники вместе с касимовскими школьниками высадили на двух гектарах 6 тысяч саженцев сосны.

Фото: Издательство «Пресса»

Фото: Издательство «Пресса»

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