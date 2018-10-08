Рязанские следователи направили в суд дело об укрывательстве убийства

СЕГОДНЯ 15:11 2018-10-08T15:13:30+03:00

Молодой человек не только не заявил в полицию о расправе, но и помог спрятать тело

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Михайловский МСО СКР по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Новомичуринска, обвиняемого в укрывательстве особо опасного преступления.

Установлено, что 12 сентября 2017 года обвиняемый в компании двух товарищей распивал спиртное на автомойке в Новомичуринске. Из-за того, что 33-летний участник застолья разлил воду и отказался ее убирать, компания поссорилась. Мужчина, проливший воду, вышел из помещения и направился в лесопосадку, однако его догнал 22-летний собутыльник – стал бить по голове и туловищу, в том числе кувалдой. Потерпевший скончался на месте происшествия. 22-летний парень вернулся на автомойку и сообщил 19-летнему товарищу, что убил человека.

Молодые люди вернулись на место преступления и вместе спрятали тело.

Следователи раскрыли убийство. Обвиняемый в убийстве 22-летний парень услышал приговор 17 мая 2018 года. Второй молодой человек теперь тоже предстанет перед судом.