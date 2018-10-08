В Рязанской области начали ремонт межрайонной дороги

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-08T14:30:47+03:00

Первые 2,5 км приведут в порядок в этом году, еще почти столько же – в следующем

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В Рязанской области начался ремонт дороги, пролегающей между райцентрами Ухолово и Сапожок, сообщает издательство «Пресса». В порядок планируют привести почти 5 километров – 2,5 в этом году, оставшийся отрезок в следующем.

По словам начальника участка Дмитрия Елисеева, при реконструкции проезжую часть здесь расширят с шести до восьми метров, асфальт поменяют полностью.

Пока рабочие разбирают старое полотно и убирают растения. На участке действует однополосное движение, которое регулируется светофором.