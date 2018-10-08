Момент ДТП на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии в Рязани попал на видеокамеру

СЕГОДНЯ 13:49 2018-10-08T13:56:04+03:00

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Утром в понедельник, 8 октября, в Рязани на пересечении улиц Новоселов и Советской Армии произошло ДТП. Момент столкновения зафиксировала камера наружного наблюдения (запись выложили в группе «Дороги Рязани» на канале YouTube). На записи видно, как автомобиль ВАЗ-2109, двигаясь со стороны Касимовского шоссе, выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора, и врезается в иномарку. Спустя какое-то время открывается передняя пассажирская дверь «девятки», и оттуда появляются взрослый человек и ребенок.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.