Пожар в рязанском райцентре уничтожил три дома

СЕГОДНЯ 12:17 2018-10-08T12:17:06+03:00

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В воскресенье, 7 октября, в 23.48 на пульт дежурного поступила информация о пожаре в городе Ряжске. Горел деревянный дом № 26 на улице Малиновой. Строение последнее время пустовало, но, как сообщает издательство «Пресса», хозяин периодически приезжать проверить, все ли в порядке в квартире.

От дома № 26 пламя перекинулось на два соседних жилых дома - №№24 и 28. И там, и там проживали по две женщины – никто из них не пострадал. А вот сами здания оказались полностью уничтожены.

В борьбе с огнем были задействованы 17 спасателей, а также шесть спецавтомобилей. Три пожарных машины из Ряжска, по одной автоцистерне из райцентров Кораблино и Александро-Невский и еще одна из Ряжской воинской части.

В настоящее время устанавливаются причины пожара и причиненный им ущерб.