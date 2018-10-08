В спальном районе Рязани иномарка сбила 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-08T11:37:49+03:00

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В минувшую пятницу, 5 октября примерно в 23:40 в Рязани на улице Крупской произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

52-летний рязанец на автомобиле Citroen сбил 17-летнюю девушку. По предварительной информации она переходила через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девушка получила телесные повреждения, ей оказали медицинскую помощь.

Напомним, что спустя два дня на этой же улице сбили молодого человека.

За прошедшие пятницу и выходные на дорогах области зарегистрировано 23 ДТП, в которых 34 человека получили травмы. В регионе произошло 60 аварий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы выявили 5897 нарушений ПДД, в том числе 34 факта управления в состоянии опьянения.