2018-10-08T11:05:58+03:00
Общество

В Рязани на 12 часов закроют Северный обход

Это необходимо для отладки подъемного механизма моста через Трубеж
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В Рязани две ночи подряд будут перекрывать Северный обход, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автомобильных дорог.

По информации АО «Рязаньавтодор», это необходимо для регламентных работ на системе подъема разводного пролета моста через реку Трубеж.

Проезд по Северному обходу будут закрывать с 23 часов 22 октября до 5 часов 23 октября и на следующую ночь – с 23 часов 23 октября до 5 часов 24 октября.

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