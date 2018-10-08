2018-10-08T10:58:09+03:00
Общество

Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг

В случаях, когда оплата не требуется, теперь можно обойтись без документа
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Почта России расширяет возможности клиентов по подключению простой электронной подписи (ПЭП). Теперь граждане, имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг, эксплуатацией и развитием которого занимается «Ростелеком», могут оформить ПЭП удаленно на сайте Почты России.

Внедрение простой электронной подписи позволяет посетителям Почты России по всей стране получать посылки и заказные письма, не требующие оплаты, без предъявления паспорта и извещений, что значительно сокращает время выдачи отправлений вне зависимости от их вида, веса и размера. Для этого потребителю нужно назвать оператору ФИО или трекинг-номер отправления, чтобы сотрудник отделения нашел его в базе данных. После этого клиент называет номер телефона, на который оператор отправляет код подтверждения в виде смс-сообщения или push-уведомления (пользователям мобильного приложения Почты России). Его необходимо назвать оператору почтового отделения для получения отправления.

В процессе регистрации на Едином портале госуслуг клиент предоставляет в систему персональные данные аналогичные тем, которые используются при оформлении простой электронной подписи на сайте Почты России или в отделениях связи – ФИО и паспортные данные. Подтвержденная учетная запись на портале содержит информацию, необходимую для идентификации пользователя без необходимости подтверждения его личности в отделениях почтовой связи.

Если у клиента есть подтвержденная учетная запись на портале госуслуг, то для получения ПЭП ему необходимо зайти в соответствующий раздел на сайте Почты России (https://pochta.ru/pep) и нажать кнопку «Получить через ГосУслуги», после чего понадобится проверить или дозаполнить данные и принять пользовательское соглашение. После завершения процесса оформления простой электронной подписи клиент получит смс-уведомление с подтверждением возможности ее использования. Все персональные данные передаются по защищенным каналам исключительно с согласия клиента, который оформляет ПЭП Почты России.

- Интеграция сервиса по получению простой электронной подписи с Единым порталом государственных услуг позволит сделать процесс оформления ПЭП полностью дистанционным. Клиентам больше не нужно посещать почтовое отделение для подтверждения личности и анкетных данных. В настоящее время уже более 3,5 млн клиентов по всей стране оформили простую электронную подпись, с ее помощью выдано более 20 млн почтовых отправлений, их объем значительно вырастет в преддверии новогодних праздников. В перспективе возможность дистанционного подключения ПЭП также появится в мобильном приложении, - отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

- С помощью подтверждённой учетной записи ЕСИА ежеминутно около 3 тыс. пользователей заходят на Единый портал госуслуг и региональные порталы госуслуг, сайт «Российской общественной инициативы» (РОИ), Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда, подключаются к публичным сетям Wi-Fi, удаленно получают банковские и страховые продукты. Функционал, реализованный на сайте Почты России, безусловно увеличит этот трафик, - заключил Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

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