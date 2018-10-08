В отделениях МФЦ Рязани появилась новая услуга

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-08T10:18:55+03:00

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В отделах МФЦ Рязани и в Центрах оказания услуг для бизнеса теперь можно подать заявку на изготовление печати и штампа. Предоставить услугу обещают не позднее 14.00 следующего рабочего дня после приема заявки, сообщает пресс-служба МФЦ региона.

Заказать печать и штамп можно по адресам:

– ул. Каширина, д. 1

– ул. Почтовая, д. 61

– ул. Новоселов, д. 33 корп. 2

– ул. Крупской, д. 14 корп. 2

– ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России)

– ул. Солотчинское шоссе, д.2

– ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк).