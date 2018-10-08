Жительницу рязанской глубинки осудили за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 09:56 2018-10-08T09:56:16+03:00

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В селе Путятино местную жительницу осудили за оскорбление представителя власти. Свое «красноречие» женщина направила в адрес полицейского, когда тот находился при исполнении.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, подсудимая признала себя виновной и не нашла ничего лучше, чем оправдаться пьянством. Так как она – инвалид 2 группы, наказание избрано не в виде исправительных или обязательных работ, а в виде штрафа, как и просил государственный обвинитель. Сумма взыскания составляет 6000 рублей.