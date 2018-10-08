На улице Крупской в Рязани микроавтобус сбил пешехода

СЕГОДНЯ 09:06 2018-10-08T09:08:38+03:00

По словам очевидцев, удар был очень сильным

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7 октября на улице Крупской в Рязани микроавтобус (предположительно, маршрутное такси) сбил пешехода. По словам очевидцев, последний переходил дорогу в неположенном месте – между домами №3 и №5, напротив магазина «Пятерочка».

Официальной информации о ДТП пока не поступало, однако пользователи соцсетей сообщают, что к моменту приезда скорой пострадавший был жив, хотя удар был очень сильным.

Отметим, что дорожный участок, на котором произошел инцидент, находится в нескольких десятках метров от перекрестка с улицей Юбилейной и школы №53, где оборудованы пешеходные переходы.