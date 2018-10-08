На улице Крупской в Рязани микроавтобус сбил пешехода
По словам очевидцев, удар был очень сильным
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7 октября на улице Крупской в Рязани микроавтобус (предположительно, маршрутное такси) сбил пешехода. По словам очевидцев, последний переходил дорогу в неположенном месте – между домами №3 и №5, напротив магазина «Пятерочка».
Официальной информации о ДТП пока не поступало, однако пользователи соцсетей сообщают, что к моменту приезда скорой пострадавший был жив, хотя удар был очень сильным.
Отметим, что дорожный участок, на котором произошел инцидент, находится в нескольких десятках метров от перекрестка с улицей Юбилейной и школы №53, где оборудованы пешеходные переходы.
ДТП с пешеходом на улице Крупской.