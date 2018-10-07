2018-10-07T10:49:07+03:00
Спорт

ФК «Рязань» перед родными болельщиками одолел записного фаворита

Победа над «Металлургом» позволила подняться на седьмое место
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ФК "Рязань".Фото: ФК "Рязань".
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6 октября футбольный клуб «Рязань» в рамках первенства ПФЛ принимал на своем поле липецкий «Металлург». Хотя гости перед 12-м туром были в турнирной таблице вторыми, идущие на 9-м месте «горожане» смогли победить со счетом 1:0.

Первая половина встречи получилась безголевой, хотя реальные шансы отличиться имели обе команды: «Рязань» была активнее на стартовых минутах, а затем инициативу перехватил «Металлург». После перерыва «горожане» вновь рванули в атаку. Опасно бил в падении Сергей Зайцев, с убойной позиции угрожал чужим воротам Юрий Кулешов, а затем вышедший на замену после долгого отсутствия Владислав Мещеряков превратил отскок после подачи в штрафную в долгожданный гол. В концовке липчанам представился шанс сравнять счет, но удар в упор отразил Сергей Правкин.

Четвертая победа в сезоне позволила подопечным Гарника Аваляна обогнать по очкам «Ротор-2» и «Салют Белгород». Следующая игра состоится 13 октября – в Брянске с местным «Динамо».

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