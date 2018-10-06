В «Вечернем Урганте» показали репортаж из Рязанского десантного училища

СЕГОДНЯ 19:13 2018-10-06T19:31:10+03:00

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В пятницу, 5 октября, в День учителя ведущая вечернего телешоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева представила свой репортаж из Рязанского десантного училища, снятый в рамках патриотической акции «Первый в Армии». Напомним, что звезды «Первого канала» посетили наш город 28 сентября.

В кадре очаровательная блондинка прыгает в бассейн с десятиметровой вышки, с присущим ей юмором чистит обувь прапорщику, восседает на лошади и ложиться с гранатой под БМД. Стоит отметить, что курсанты и офицерский состав училища тоже подошли к съемкам в хорошем настроении, поэтому ролик получился по-настоящему зажигательным.

Ведущий телешоу Иван Ургант поздравил военный вуз со 100-летием, которое РВВДКУ празднует этой осенью.