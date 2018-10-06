ХК «Рязань» на своем льду одержал непростую победу над «Бураном»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-10-06T14:10:30+03:00

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5 октября хоккейный клуб «Рязань» принимал на своем льду воронежский «Буран». Хозяева открыли счет уже на первой минуте – Иван Иванов убежал один на один с вратарем соперника Александром Пиманкиным. Показалось, что Пиманкин ликвидировал угрозу, но шайба каким-то образом все-таки просочилась через амуницию вратаря в сетку ворот. На 15-й минуте Владимир Карпов подкараулил перед воротами отскок и удвоил преимущество рязанцев.

В середине второго периода Дмитрий Сидляров одну шайбу отыграл. Но уже через шесть минут рязанцы реализовали большинство. Дмитрий Воробьев дальним ударом поразил ворота соперника.

За 2 минуты 46 секунд до конца основного времени матча рязанцы остались в меньшинстве. Наставник «Бурана» Сергей Воронков в такой ситуации пошел на риск и, сняв вратаря, выпустил на лед шестого полевого игрока. Риск оправдался – все тот же Сидляров сделал счет 3:2. Но на этом везение гостей прекратилось. Рязанцы удержали победный счет.

Тренер «горожан» Павел Десятков сказал, что сегодня его команде нужно было одержать победу любой ценой, что, собственно, и удалось.