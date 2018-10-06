В Рязани сгорел деревянный дом
Здание тушили 15 пожарных
Изменить размер текста:
В пятницу, 5 октября, в 20.57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горел деревянный четырехквартирный нежилой дом (размером 10 на 20 метров) на Кремлевском валу. Огонь сильно повредил здание.
Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливается причина возгорания.
На ликвидацию ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»