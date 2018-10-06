В Рязани сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-06T12:28:02+03:00

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В пятницу, 5 октября, в 20.57 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в Рязани. Горел деревянный четырехквартирный нежилой дом (размером 10 на 20 метров) на Кремлевском валу. Огонь сильно повредил здание.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Рязанской области сообщает, что обошлось без пострадавших. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

На ликвидацию ЧП выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.