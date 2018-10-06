2018-10-06T10:58:51+03:00
Происшествия

В Рязанской области автомобиль врезался в сосну и перевернулся

Среди пострадавших несовершеннолетняя девочка
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В пятницу, 5 октября, примерно в 14.15 в Клепиковском районе произошло серьезное ДТП. На 9-м километре автодороги, соединяющей Туму с населенными пунктами Малахаво и Колесниково, автомобиль Ssang Yong Kyron вылетел в кювет, врезался в сосну и перевернулся. По предварительной версии, причиной аварии стала неправильно выбранная скорость движения автомобиля – сообщает издательство «Пресса».

В результате ДТП травмы получили три человека – водитель и двое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девочка.

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