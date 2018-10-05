Рязанка пожаловалась на грубость водителя маршрутки к подростку

5 Окт. 21:41 2018-10-05T21:42:08+03:00

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В социальных интернет-сетях широкий резонанс 5 октября вызвала жалоба жительницы Рязани. Она описала, как около 16:00 водитель маршрутного такси поссорился на остановке «Улица Юбилейная» с ее несовершеннолетним сыном: вначале прищемил дверью локоть, потом потребовал выйти, затем попытался ударить и дернул за рукав куртки с такой силой, что почти оторвал – при этом на землю упали телефон, деньги и прочие вещи.

Под этим рассказом за несколько часов было оставлено полсотни комментариев. Интернет-пользователи высказывали пожелания засудить водителя и лишить лицензии перевозчика.

На жалобу отреагировали городские власти. Представителем администрации города было заявлено: «Управление транспорта проведет по этому факту служебное расследование. К виновному будут применены меры административного наказания вплоть до увольнения».