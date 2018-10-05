В Рязани автомашины столкнулись в 5 метрах от стоящего автомобиля ДПС

СЕГОДНЯ 19:54 2018-10-05T19:56:52+03:00

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Вечером 5 октября на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной столкнулись автомобили, один из которых двигался вдоль Первомайского проспекта в сторону центра, а другой поворачивал от вокзала «Рязань-2» в сторону Московского шоссе. Дорожно-транспортное происшествие оказалось примечательно тем, что произошло в 5 метрах от стоящего автомобиля ДПС.

«Хорошо, хоть гаишников ждать не пришлось», – пошутил один из комментаторов фото с места происшествия. С ситуацией познакомил своих коллег один из участников группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной интернет-сети.

По словам других водителей, пока столкнувшиеся автомобили не убрали с места ДТП, позади образовался длинный автомобильный затор.