2018-10-05T19:56:52+03:00
Происшествия

В Рязани автомашины столкнулись в 5 метрах от стоящего автомобиля ДПС

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной
Сергей ЮРЧЕНКО
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Кадр с видеорегистратора: водители открывают двери, чтобы выйти из машинКадр с видеорегистратора: водители открывают двери, чтобы выйти из машин
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Вечером 5 октября на пересечении Первомайского проспекта и улицы Вокзальной столкнулись автомобили, один из которых двигался вдоль Первомайского проспекта в сторону центра, а другой поворачивал от вокзала «Рязань-2» в сторону Московского шоссе. Дорожно-транспортное происшествие оказалось примечательно тем, что произошло в 5 метрах от стоящего автомобиля ДПС.

«Хорошо, хоть гаишников ждать не пришлось», – пошутил один из комментаторов фото с места происшествия. С ситуацией познакомил своих коллег один из участников группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной интернет-сети.

По словам других водителей, пока столкнувшиеся автомобили не убрали с места ДТП, позади образовался длинный автомобильный затор.

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